Nächster Schritt für die kleinen Tiger in Magdeburg - die erste Impfung ist geschafft. Nun ist auch bekannt, welches Geschlecht die Tiger haben.

Magdeburg - Im Magdeburger Zoo haben vier junge Tiger ihre erste Impfung erhalten. Sie seien gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche geimpft worden, sagte Tierärztin Anna Hauffe der Deutschen Presse-Agentur. „Die haben ihren Mikrochip bekommen, also am Ende ihren tierischen Personalausweis.“ Mit diesem seien sie identifizierbar, so Hauffe.

Zwei der acht Wochen alten Jungtiere sind Männchen, zwei sind Weibchen. Ein fünftes Jungtier der sibirischen Tigerin Stormi war kurz nach der Geburt gestorben.

Die Geburt der seltenen Tiger-Fünflinge Ende Mai war als große Besonderheit gefeiert worden. Sibirische Tiger – die größte Katzenart der Welt – sind vom Aussterben bedroht.