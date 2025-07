Junger Autofahrer landet an Stahlmast in Friedrichshain

Ein 19 Jahre alter Autofahrer wurde bei einem Unfall in Friedrichshain verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Ein junger Autofahrer ist mit seinem Wagen an einem Stahlmast in Friedrichshain gelandet und verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der 19-Jährige kam am Freitagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache auf der Petersburger Straße zwischen Bersarinplatz und Frankfurter Tor von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Menschen eilten zu Hilfe und zogen ihn aus dem Auto, als nach dem Unfall Rauch aus der Motorhaube austrat.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den jungen Mann, er kam mit Oberkörper- und Beinverletzungen in eine Klinik. Polizisten stellten das schwerbeschädigte Fahrzeug sicher, um zu klären, was Auslöser des Unfalls gewesen sein könnte.