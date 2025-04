Beim 0:0 in Leverkusen muss Josip Juranovic vorzeitig vom Feld. Sein Einsatz im nächsten Spiel ist offen.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin bangt vor dem kommenden Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Josip Juranovic. Der angeschlagene Verteidiger fehlte im Mannschaftstraining und konnte nur individuell im Kabinenbereich trainieren.

Der 29-Jährige hatte sich in der Schlussphase des 0:0 bei Bayer Leverkusen am vorigen Samstag an der linken Wade verletzt. Der kroatische Nationalspieler musste ausgewechselt werden. Offen ist, ob er gegen Stuttgart wieder zur Verfügung steht.