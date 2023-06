Chemnitz - Zum Beginn der neuen Spielzeit wird Jürgen Reitzler neuer Operndirektor in Chemnitz. Er sei in den vergangenen Jahren am Staatsschauspiel Dresden, dem Berliner Ensemble sowie den Staatsopern in Hannover und Hamburg tätig gewesen und übernehme nun in Chemnitz die Leitung des Musiktheaters, teilte das Theater am Freitag mit. Zuletzt war die Opernsparte von Patrick Wurzel als Betriebsdirektor und Generalintendant Christoph Dittrich geführt worden.

Erhalten bleiben dem Theater Schauspieldirektor Carsten Knödler, Ballettdirektorin Sabrina Sadowska und und die Direktorin des Figurentheaters Gundula Hoffmann. Ihre Verträge wurden für mehrere Jahre verlängert. „Jede Sparte soll sich zwar mit eigenem Profil entwickeln, aber als Stadttheater auch gemeinschaftlich und in einem lebendigen und inspirierenden Team zusammenwirken“, betonte Dittrich.

Derweil ist das Theater auf der Suche nach einem neuen Generalmusikdirektor. Guillermo García Calvo verlässt das Haus zum Ende aktuellen der Spielzeit.