Berlin - US-Superstar Justin Timberlake tritt in diesem Sommer beim Lollapalooza-Festival in Berlin auf. Das teilten die Veranstalter des Festivals mit, das in diesem Jahr am 12. und 13. Juli im Berliner Olympiastadion und dem Olympiapark stattfindet. Auch K-Pop-Fans können sich auf eines ihrer Idole freuen: Auch J-Hope, Mitglied der südkoreanischen Boygroup BTS, wird erwartet. Er ist schon seit Jahren auch auf Solopfaden unterwegs.

Erwartet werden den Angaben zufolge unter anderem auch die britische Sängerin Raye, US-Newcomer Benson Boone und die Singer-Songwriterin Gracie Abrams. Trance- und House-Fans kommen bei Armin van Buuren auf ihre Kosten.

Das Lollapalooza-Festival feierte vor zehn Jahren seine Berlin-Premiere auf dem Tempelhofer Feld. Seit 2018 findet es alljährlich auf dem Olympiagelände statt. In diesem Sommer erwarten die Veranstalter wieder Zehntausende Besucher.