„Cry Me a River“ haben die Wolken über dem Lollapalooza beim Auftritt von Justin Timberlake wörtlich genommen. Tausende Gäste feiern trotz Regen.

Justin Timberlake performt seine Hits auf dem Lollapalooza in Berlin.

Berlin - Zehntausende Musikfans sind trotz regnerischen Wetters zum Lollapalooza-Festival in Berlin geströmt. Highlight des ersten Abends dürfte für viele der Auftritt von US-Star Justin Timberlake („Cry Me a River“) sein.

Vom Wetter ließen sich die Besucherinnen und Besucher den Spaß nicht verderben. Mit Regencapes und Gummistiefeln ausgestattet, tanzten sie vor den Bühnen - unter anderem zu US-Sänger Mark Ambor („Belong Together“), Berliner Musiker Ritter Lean („Dua Lipa“) und der amerikanischen Singer-Songwriterin Gracie Abrams („That's So True“).

Insgesamt sind am Wochenende rund 50 musikalische Auftritte auf den Hauptbühnen geplant. Dazu gibt es Shows von Künstlerinnen und Künstlern und auch Talk-Formate. Auch Angebote für Kinder stehen auf dem Plan.

Am Sonntag dürfen sich Fans auf den südkoreanischen Rapper J-Hope („Killin' It Girl“) freuen, der neben seinen Soloauftritten auch Teil der Boygroup BTS ist. Auch US-Shootingstar Benson Boone („Beautiful Things“) und die britische Sängerin Raye („Escapism.“) stehen am Sonntag auf der Bühne.

Das Lollapalooza-Festival feierte vor zehn Jahren seine Berlin-Premiere auf dem Tempelhofer Feld. Seit 2018 findet es alljährlich auf dem Olympiagelände statt.