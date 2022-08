Juwelendiebstahl: Keine Abtrennung eines Verfahrens

Dresden - Im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe verhandelt das Landgericht Dresden weiter wie bisher zusammen gegen sechs Beschuldigte. Das Gericht lehnte am Dienstag den Antrag eines Verteidigers ab, das Verfahren gegen seinen Mandanten abzutrennen. „Eine einheitliche Behandlung liegt im Interesse einer geordneten Rechtspflege“, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel bei der Fortsetzung der Verhandlung. Den Beschuldigten würden gemeinschaftlich begangene Strafen zur Last gelegt. Das Beziehungsgeflecht der Angeklagten ließe sich nur in einer gemeinsamen Verhandlung klären.

In dem Prozess sind sechs junge Männer zwischen 23 und 28 Jahren wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Sie sollen am frühen Morgen des 25. November 2019 aus der Schatzkammer 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen und Sachschäden in Höhe von über einer Million Euro hinterlassen haben. Von der Beute fehlt bisher jede Spur.