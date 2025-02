Juwelier in Oldenburg ausgeraubt - Täter weiter flüchtig

Ein Juwelier in Oldenburg wurde ausgeraubt. (Symbolbild)

Oldenburg - In Oldenburg haben zwei Unbekannte ein Juweliergeschäft ausgeraubt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren die Mitarbeiter des Ladens bereits dabei, zum Ladenschluss Schmuck und Uhren in den Tresor zu räumen. Kunden konnten das Geschäft nur durch das Betätigen einer Klingel betreten - so machten es auch die zwei Täter.

Mit einer Schusswaffe bedrohten die Männer die fünf im Laden befindlichen Menschen, welche daraufhin in den Hinterraum des Juweliers flüchteten. Die Täter erbeuteten Uhren und Schmuck aus dem Schaufenster und flohen in die Oldenburger Innenstadt. Auch mit einem Hubschrauber konnte die Polizei sie dort zunächst nicht ausfindig machen.

Einer der Mitarbeiter stürzte bei der Flucht und brach sich dabei einen Finger.