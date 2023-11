Magdeburg - Die Landesregierung will heute über die ärztliche Versorgung in Sachsen-Anhalt beraten. Dazu tagt das Gesundheitskabinett in Magdeburg. Neben den Ministerinnen und Ministern nehmen beispielsweise auch Vertreter der Ärzte, der Unikliniken und der Krankenkassen teil. Man müsse beim Fachkräftemangel gegensteuern, sagte ein Regierungssprecher. Es sollen verschiedene Maßnahmen beraten werden. Am Nachmittag wollen Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) und Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen.