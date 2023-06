Dresden - Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) will am Dienstag (13.00 Uhr) nach einer Sitzung des Kabinetts in Dresden über den aktuellen Stand des 20-Punkte-Programms zur medizinischen Versorgung bis zum Jahr 2030 informieren. Dieses Programm hatte das Kabinett im Juni 2019 beschlossen. Ein Baustein ist etwa eine Landarztquote, denn gerade die medizinische Versorgung auf dem Land ist auch im Freistaat ein Problem. Zudem geht es um die Schaffung von zusätzlichen Studienplätzen. Innenminister Armin Schuster (CDU) will am Dienstag unter anderem über den Termin der Kommunalwahlen im nächsten Jahr informieren.