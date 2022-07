Kabinett über Waldrettung und Digitalisierung

Erfurt - Das Kabinett in Thüringen berät am heutigen Dienstag über die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Ein Bericht für 2021 schätzt die IT-Sicherheitslage im Freistaat als sehr angespannt und kritisch ein. Im vergangenen Jahr zählten wiederholt E-Mails mit Schadprogrammen zu den am häufigsten erkannten Angriffen auf Systeme der Landesverwaltung. Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert will im Anschluss an die Beratungen in der Regierungsmedienkonferenz (13.00 Uhr) über die aktuelle Entwicklung informieren.

In der Konferenz soll es außerdem um den Umsetzungsstand des Aktionsplans Wald gehen. Gemeinsam mit dem Vorstand von Thüringenforst, Jörg Ripken, wird Forstministerin Susanna Karawanskij (Linke) den dritten Bericht vorstellen. Ziel des „Aktionsplan Wald 2030ff“ ist es ihr zufolge, den Wald in Zeiten des Klimawandels für kommende Generationen zukunftssicher zu entwickeln. Wiederaufforstung und Waldumbau hin zu mehr Mischwäldern sollen vom Land bis 2036 mit insgesamt 176 Millionen Euro unterstützt werden.