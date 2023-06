Berlin - Nach der Lizenzzusage durch die Deutsche Fußball Liga rücken bei Hertha BSC die Personalfragen immer mehr in den Mittelpunkt. Keine zwei Wochen bleiben bis zum Trainingsauftakt für die Saisonvorbereitung in der 2. Fußball-Bundesliga. Wenn Trainer Pal Dardai am 26. Juni seine Spieler am Schenkendorffplatz wieder versammelt, wird der Kader der Berliner noch längst nicht die finale Zusammensetzung haben. Doch einige Schlüssel-Transfers sollten bis dahin erledigt sein. Bis zum ersten Spieltag (28. - 30. Juli) bleiben nämlich auch nur noch wenige Wochen.

Als Zugänge stehen bislang nur Fabian Reese von Holstein Kiel und Gustav Christensen vom FC Midtjylland fest - beide kommen ablösefrei, was der prekären Finanzsituation entspricht. Die Hertha muss einen Transferüberschuss in zweistelliger Millionenhöhe erzielen. Schon verkündete Abgänge sind: Omar Alderete (FC Getafe), Santiago Ascacibar (Estudiantes de la Plata), Chidera Ejuke (ZSKA Moskau/war ausgeliehen), Stevan Jovetic (unbekannt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) und Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach/ablösefrei). Routinier Kevin-Prince Boateng beendet seine aktive Karriere.

Heiß gehandelt wird in Berlin der ehemalige Leipziger Diego Demme, der bei der SSC Neapel nur eine Randfigur war. Als praktisch fix angesehen wird auch eine Rückkehr von Torwart Marius Gersbeck, der vom Karlsruher SC per Option wieder unter Vertrag genommen werden kann. Stammtorwart Oliver Christensen soll Angebote aus England haben und könnte wie Dodi Lukebakio, Lucas Tousart oder Suat Serdar Geld einbringen. Auf Sportdirektor Benjamin Weber wartet viel Arbeit.