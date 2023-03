Bremen - 66 Paletten Kaffee im Wert von knapp 250.000 Euro haben zwei Betrüger von einem Betriebsgelände in Bremen erbeutet. Die beiden Männer fuhren am Mittwochabend mit einem Lastwagen auf das Gelände einer Spedition im Neustädter Hafen und nannten die korrekte Auftragsnummer zum Abholen des Kaffees, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als sie jedoch mit der Ware davonfuhren, ohne die nötigen Unterlagen mitzunehmen, bemerkte eine Mitarbeiterin den Betrug. Insgesamt handelt es sich um mehr als 3300 Kaffee-Packungen.

Menschen, die am Mittwochabend in Hafennähe einen roten Lkw beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern zu melden.