Halberstadt - Trotz Wiederaufforstungen haben die Kahlflächen im Harz einen neuen Höchststand erreicht. Im Landkreis Harz seien rund 26,5 Prozent der Waldfläche von Kahlflächen betroffen, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Dies entspreche wie im vergangenen Jahr rund 20.400 Hektar. Die Größe der Kahlflächen habe in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreicht. Es sei eine Trendwende bei der Entwicklung des Baumbestandes zu erkennen. Langsam zeichne sich eine positive Entwicklung ab.

Da Wiederaufforstungsmaßnahmen erste Wirkung zeigten, könne man davon ausgehen, dass sich der Baumbestand in den Harzer Wäldern in den kommenden Jahren stabilisiere, sagte der Leiter des Umweltamtes beim Landkreis, Torsten Sinnecker. Langfristig sollen nach Angaben des Kreises rund 2000 Hektar Waldfläche pro Jahr aufgeforstet werden. In den vergangenen Jahren hatten die Kahlflächen jedes Jahr zugenommen und vergrößerten sich von 2020 zu 2022 um knapp 4600 Hektar.

Neben privaten Spenden und Initiativen stellte das Land allein in diesem Jahr rund 11,8 Millionen Euro für Wiederaufforstungen im gesamten Bundesland zur Verfügung. Angesichts der hohen Zahl von Kahlflächen sprach Forstminister Sven Schulze (CDU) zuletzt von einer Aufgabe, die mehrere Jahrzehnte brauche.