Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat Sternsingerinnen und Sternsinger der Gemeinde Heilige Familie aus Lichterfelde durchs Rote Rathaus geführt. Verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar sangen die 10- bis 14-Jährigen am Vormittag Lieder, sammelten Spenden und klebten den Haussegen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) an Türen des Rathauses.

Wegner wollte mit dem Besuch der Sternsinger ein „fröhliches Zeichen zum Jahresauftakt“ setzen. „Ich danke allen Kindern und Jugendlichen, die sich auch dieses Jahr wieder für Kinder in aller Welt einsetzen“, hatte der Politiker zuvor mitgeteilt. Bei dem Besuch zeigte er den Singern sein Büro und den Sitzungssaal. Er erklärte, wer dort tagt und wo er sitzt.

Bei der diesjährigen Aktion des Kindermissionswerks sammeln die Sternsinger Spenden für weltweite Projekte, die sich für Kinderrechte einsetzen - zum Beispiel, indem sie Schulen betreiben oder Therapien für Kinder organisieren, die Gewalt erleben. Für Wegner sei die Stärkung der Kinderrechte „ein Anliegen, das ich voll und ganz unterstütze“.

In Berlin melden sich Gläubige im Vorfeld bei ihren Gemeinden an, um die Sternsinger zu empfangen. Im vergangenen Jahr kamen bundesweit laut katholischem Hilfswerk rund 46 Millionen Euro an Spenden zusammen.