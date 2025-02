Im Oberharz lag in der Nacht einer der kältesten Orte Deutschlands. Minus 19 Grad hat der DWD in Stiege gemessen. Aber im Erzgebirge war es noch kälter.

Offenbach/Oberharz am Brocken - Im Oberharz war es in der Nacht mit minus 19 Grad am kältesten in Sachsen-Anhalt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurde die niedrigste Temperatur in Stiege gemessen. Im sächsischen Erzgebirge sei es mit minus 19,7 Grad noch kälter gewesen in der Nacht zu Dienstag. Der bisher kälteste Wert des Jahres wurde nach DWD-Angaben am 11. Januar auf der Zugspitze gemessen und betrug minus 21,1 Grad.

Die Messung wurde in zwei Metern Höhe vorgenommen. Der DWD erhält auch Werte von automatisierten Messfühlern in fünf Zentimeter Höhe. Dabei sei jedoch nicht gewährleistet, ob diese schneefrei waren oder nicht, erklärte ein DWD-Meteorologe. Daher orientiere man sich an den Werten, die in zwei Meter Höhe gemessen werden.