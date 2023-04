Kalte und wolkige Tage in Berlin und Brandenburg erwartet

Gefrorenes Tauwasser hängt an den Zweigen eines Baumes.

Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwarten kalte und überwiegend bewölkte Tage. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, startet der Tag zunächst heiter und trocken, dabei tritt Frost auf. Zum Nachmittag ziehen Wolken auf - bei Höchsttemperaturen zwischen vier und sechs Grad. In der Nacht wird es wechselnd bewölkt, im Bereich der Oder kommt es zu lokalen Schneeschauern und Glätte. Dabei kühlt es auf Temperaturen zwischen minus einem und minus vier Grad ab.

Am Mittwoch bleibt es bewölkt und zunächst überwiegend trocken. Am Vormittag tritt vereinzelter Schneeregen auf, gegen Mittag und Nachmittag regnet es auch gebietsweise. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und sieben Grad. Nachts kommt es laut DWD zu lokalen Schneefällen und örtlich zu glatten Straßen. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen null und minus drei Grad.

Der Donnerstag beginnt heiter, gegen Nachmittag zeigen sich einige Wolken am Himmel. Dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen steigt auf Werte zwischen acht und elf Grad. Nachts wird kein Regen erwartet, nur zeitweise treten Wolken auf - bei Temperaturen zwischen einem und minus drei Grad.