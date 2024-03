Offenbach - Auf frühlingshafte Temperaturen folgt in Deutschland am Wochenende ein Kälteeinbruch. Eine Kaltfront zieht über das Land und „macht dabei ihrem Namen alle Ehre“, sagte Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Die Höchstwerte erreichen am Samstag bundesweit gerade mal noch 9 bis 13 Grad, führte Reinartz aus. Im äußersten Südosten Bayerns, wo die Kaltfront am spätesten durchzieht, eventuell auch 15 Grad. „Dazu steht klassisches Aprilwetter auf der Agenda mit zahlreichen Schauern und einzelnen Graupelgewittern. Im höheren Bergland ist auch Schnee mit dabei.“

In der Nacht zum Sonntag bleibt es bewölkt und regional treten laut DWD gewittrige Schauer auf. Oberhalb von 500 Metern kann es schneien. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis minus 2 Grad.

Am Sonntag erwartet der DWD ebenfalls wechselhaftes Wetter mit Schauern und einzelnen Gewittern. „Im höheren Bergland ist erneut Schnee dabei“, erklärte Reinartz. Mit nur noch 6 bis 10 Grad in der Spitze, im höheren Bergland auch nur knapp über 0 Grad, wird es sogar noch etwas kühler. In der Nacht zum Montag klart es örtlich auf, im Erzgebirge sowie am Alpenrand kann es länger schneien, bei Tiefstwerten von 5 bis 0 Grad. Vor allem im Bergland tritt leichter Frost auf.

„In der nächsten Woche scheint das Wetter auf einer Art "Wiedergutmachungstour" zu sein“, sagte Meteorolge Reinartz voraus. Es wird wieder milder, wobei sich die Höchstwerte weitgehend in einem Bereich zwischen 10 und 15 Grad bewegen. Dazu gibt es einen meist trockenen Mix aus Sonne und Wolken.