Leipzig - Zum Wochenende wird es deutlich kälter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Besonders im Bergland und in Hochlagen müssen sich Autofahrer am Freitag auf Frost und Glätte einstellen, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen.

Im Laufe des Freitags werden viele Wolken und örtlich vereinzelte Schauer erwartet, in sächsischen Hochlagen kann der Regen zudem in Schnee übergehen. Es weht ein vorübergehend böig auffrischender West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen liegen am Freitag zwischen vier und sieben Grad, im Bergland sinken die Temperaturen sogar auf bis zu minus ein Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel nach Angaben des DWD weitgehend bewölkt und es werden weiterhin vereinzelte Schauer erwartet. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus zwei Grad. Am Morgen ist verbreitet mit Frost und bei Restnässe örtlich mit Glätte zu rechnen.