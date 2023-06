Erfurt - Jeder vierte Auszubildende in Thüringen hat einen langen Weg zur Berufsschule mit Fahrzeiten von bis zu zwei Stunden. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) brachten am Montag in Erfurt einen staatlichen Zuschuss für Übernachtungskosten für diese Lehrlinge am Berufsschulstandort ins Gespräch. Thüringen gehöre zu den drei Bundesländern in Deutschland, die bisher keinen Unterbringungszuschuss gewährten, sagte Anja Boller, die bei der IHK Südthüringen für Ausbildungsfragen zuständig ist. „Wir wollen das Gespräch darüber in Gang bringen.“

In anderen Bundesländern gebe es verschiedene Modelle von einer monatlichen Pauschale bis tageweisen Zuschüssen für die Unterbringung am Standort der Berufsschule. In Thüringen beginnen jährlich nach Angaben der Kammern etwa 6000 junge Menschen eine duale Ausbildung bei IHK-Betrieben.