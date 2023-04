Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch.

Erfurt - 4500 neue Bäume werden im Harz und im Thüringer Wald gepflanzt. Das ist das Ergebnis einer Kampagne, zu der die Thüringer Tourismus GmbH aufgerufen hatte. Um den Thüringer Wald als Region für ganzjährigen Aktivurlaub bekannter zu machen, war zu Beginn der beiden Weltmeisterschaften in Oberhof auch der Startschuss für eine sportliche Aktion gefallen.

Die Teilnehmer waren aufgefordert, jeden draußen gesammelten Kilometer auf der Kampagnen-Webseite einzutragen - egal, ob er laufend, auf Skiern oder mit dem Rad zurückgelegt wurde. Die rund 500 Teilnehmer legten vom 26. Januar bis zum 31. März zusammen fast 103 000 Kilometer zurück, wie die Tourismus-Gesellschaft am Montag mitteilte. Pro 25 gesammelte Kilometer wird jetzt ein Baum gepflanzt, also 4120 Exemplare. Die Tourismus-Gesellschaft rundet nach eigenen Angaben auf insgesamt 4500 Bäume auf.

Zusammen mit den Thüringer Forstämtern sei die Wahl auf zwei geeignete Flächen für die Aufforstung gefallen, hieß es: Auf einem Areal süd-westlich der Ohra-Talsperre sollen Edellaubhölzer gepflanzt werden. Nördlich von Rotheshütte in der Region Südharz Kyffhäuser sollen weitere neue Bäume in ein Gebiet kommen, in dem bis Anfang 2024 ein Aussichtsturm und ein Abenteuerspielplatz entstehen sollen.