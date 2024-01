Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr Weltkriegsmunition mit einem Gesamtgewicht von rund 176 Tonnen geborgen worden. Das ist laut Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen-Anhalt in etwa das Dreifache des Vorjahres gewesen. Hauptgrund war laut dem Leiter des Dienstes, Torsten Kresse, die gezielte Suche auf den Truppenübungsplätzen Altengrabow und Colbitz-Letzlinger Heide. In Altengrabow hätten die Munitionssucher 2023 rund 60 Tonnen gefunden, zumeist habe es sich um Granaten gehandelt. In der Colbitz-Letzlinger Heide seien es rund 55 Tonnen gewesen.

Insgesamt habe es im vergangenen Jahr landesweit 228 Zufallsfunde gegeben nach 324 im Jahr 2022. Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.