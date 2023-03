Walldorf - Einer der beiden Bewerber für den Parteivorsitz der Thüringer Grünen zieht seine Kandidatur zurück. Er werde sich nach reiflicher Überlegung nicht für das Amt bewerben, sagte der Bundeswehr-Hauptmann Matthias Kaiser am Samstag am Rand einer Landesdelegiertenkonferenz der Grünen in Walldorf bei Meiningen. Er sei in den vergangenen Tagen zu der Erkenntnis gekommen, er sei der falsche Bewerber zu dieser Zeit, begründete der 44-Jährige seine Entscheidung.

Gesucht wird am Samstagnachmittag ein Nachfolger für den bisherigen Grünen-Parteichef Bernhard Stengele, der seit Anfang Februar an der Spitze des Energie- und Umweltministeriums in Thüringen steht.

Kaiser, der seit 2019 den Grünen angehört und davor nach eigenen Angaben etwa zehn Jahre CDU-Mitglied war, galt lange als einziger Bewerber für die Nachfolge von Stengele. Er wolle weiter als Kreisvorsitzender der Grünen in Gotha arbeiten und sich in der Partei einbringen, kündigte Kaiser an.

Einen Tag vor der Wahl hatte sich ein zweiter Bewerber gemeldet. Der 27 Jahre alte Student und Bio-Imker Max Reschke aus dem Weimarer Land kündigte seine Kandidatur an. Bis zur Wahl können sich spontan weitere Kandidaten melden.