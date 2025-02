München - Beim FC Bayern München ist für das Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow in der Champions League der Einsatz von Harry Kane offen. Der Torjäger fehlte bei sonnig-kaltem Winterwetter während der Einheit auf dem Vereinsgelände auf dem Platz.

„Bei Harry ist es nichts Schlimmes, aber wir haben einfach ganz wenig Zeit zur Erholung. Manchmal brauchst du diesen Tag“, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Heimspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). Dort will der FC Bayern nach dem 2:1 im Hinspiel den Achtelfinal-Einzug perfekt machen.

Kompany: Schauen, wie Harry sich fühlt

„Wir werden morgen früh sehen, wie Harry sich fühlt. Ich gehe davon aus, dass es nichts Schlimmes ist. Wir haben nur wenig Zeit zur Erholung“, sagte der Belgier. Kane hatte am vergangenen Samstag das Bundesliga-Topspiel (0:0) bei Bayer Leverkusen angeschlagen beendet. Einmal erwischte es ihn am Kiefer, zudem bekam der Engländer einen Schlag aufs Bein.

„Ich habe es ein bisschen verschwommen ausgedrückt, ob er fit sein wird. Ich habe eine kleine Nebelkerze gezündet. Ich kann nur sagen: Wir werden es morgen sehen“, sagte Kompany.

„Ergebnisse geben Extrakraft“

Das Hinspiel in Schottland hatten die Bayern in der vergangenen Woche nach Toren von Kane und Michael Olise mit 2:1 gewonnen. Durch das 0:0 bei Bayer Leverkusen festigten die Münchner zudem den ersten Platz in der Bundesliga, in der sie acht Punkte Vorsprung auf die Werkself haben.

„Es ist eine gute Möglichkeit, in diesen sechs Tagen, die sehr voll waren, noch einmal etwas Gutes zu machen. Wenn die Ergebnisse stimmen, hast du dieses bisschen Extrakraft - und das soll uns helfen morgen“, sagte Trainer Kompany. „Die zweite Hälfte dieser Begegnung muss jetzt gespielt werden, die Parameter haben sich nicht geändert. Aber es ist unser Heimspiel, das wollen wir jetzt ausnutzen.“

Rückkehrer im Training

Mittelfeldspieler João Palhinha war am Montag beim Training nach einer Erkrankung ebenso wieder dabei wie Außenverteidiger Alphonso Davies nach einem Muskelfaserriss.