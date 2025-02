Nach dem 6:1 im Hinspiel gewinnt der FC Bayern auch in der Rückrunde gegen Kiel. Harry Kane baut seine Rekordbilanz vor einer wilden Schlussphase aus. An seinem Doppelpack ist aber etwas neu.

München - Harry Kane hat sein Bundesliga-Jubiläum standesgemäß mit einem Doppelpack gefeiert. Beim am Ende sehr wilden 4:3 (2:0) des FC Bayern gegen Holstein Kiel erzielte Englands Nationalmannschaftskapitän im 50. Spiel in der Fußball-Bundesliga seine Treffer 54 und 55. Außer Kane (45.+3./46. Minute) entlockten Jamal Musiala (19.) und Serge Gnabry (54.) den Münchner Fans Meistergesänge. Wild wurde dann die Schlussphase, als Kiel nach dem 1:4 durch Finn Porath (62.) durch Steven Skrzybski (90.+1/90.+3) spät aufdrehte und für ein erstaunliches Finish sorgte.

Der Vorsprung des Spitzenreiters auf Doublesieger Bayer Leverkusen ist zumindest bis zum Sonntag auf neun Punkte angewachsen. Es war für das Star-Team von Trainer Vincent Kompany der perfekte Auftakt in 7 Spiele in 28 Tagen, in dem die Playoff-Duelle mit Celtic Glasgow und der Meister-Gipfel mit Leverkusen die großen Höhepunkte sind.

Neue Erfahrung mit Köpfchen

So oft wie Kane traf noch nie ein Bundesliga-Profi in seinen ersten 50 Spielen. Nach seinem Dreierpack beim 6:1 im Hinspiel begnügte sich Kane beim Rückspiel vor 75.000 Zuschauern mit zwei Toren. Nach einer wohldosierten Flanke von Kingsley Coman köpfte der 100-Millionen-Euro-Stürmer ohne Mühe zunächst zur 2:0-Pausenführung ein.

Gleich nach dem Wiederanpfiff, als die Bayern-Granden um Ehrenpräsident Uli Hoeneß noch nicht richtig Platz genommen hatten, schlug der 31-Jährige nach Vorarbeit von Coman und Raphaël Guerreiro erneut per Kopf zu. Erstmals in einem Bundesliga-Spiel traf Kane damit zweimal per Kopf. Nach einer knappen Stunde holte sich Kane vor reichlich englischen Wochen bei seiner Auswechslung den verdienten Beifall der Fans ab - und durfte rein ins Warme.

Musiala schließ sehenswerten Angriff ab

Coman wirbelte auf links, auf dem rechten Flügel machte Michael Olise Druck. Dieser war maßgeblich an Musialas Führung nach einem One-Touch-Angriff beteiligt. Joshua Kimmich hatte das Auge für Olise, der legte für Musiala auf. Musiala erzielte sein zehntes Saisontor und trifft damit die dritte Spielzeit in Folge zweistellig.

Die Kieler hatten es ihrem reaktionsschnellen Torhüter Timon Weiner zu verdanken, dass sie nicht höher verloren. Der 26-Jährige war - unterstützt vom Pfosten - bei einem frechen Freistoß von Kimmich vom Flügel zur Stelle (25.). Mit einer herausragenden Parade lenkte er nach Distanzschuss von Aleksandar Pavlovic zur Ecke (34.). Auch in Durchgang zwei bewahrte er sein Team vor Schlimmerem.

Holtby überwindet Neuer - aber Kim ist da

Ärgern musste sich der Tabellenvorletzte, dass er in Durchgang eins nicht schon getroffen hatte. Beim Stand von 0:0 tauchte Phil Harres frei vor Bayern-Keeper Manuel Neuer auf. Nur knapp verfehlte er das Tor (12.). Nach einem Konter war Neuer wieder geschlagen. Doch beim Schuss von Lewis Holtby, der nach Rot-Sperre wieder dabei war, rettete Minjae Kim kurz vor der Linie (26.).

Nach der Pause durften dann auch die Gäste jubeln. Nach Kanes zweitem Tor schlug aber erst mal der für Olise eingewechselte Gnabry mit einem satten Volleyschuss zu. Nach Kims Fehlpass ging es dann auf der anderen Seite ganz schnell und Porath ließ Neuer keine Chance. Bayern verpasste es wiederholt, noch höher zu gewinnen. Und wäre am Ende fast noch von den Kielern um Doppelpacker Skrzybski bestraft worden.