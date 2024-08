Harry Kane ist zurück. Nach seinem Urlaub nimmt der englische Stürmer die Vorbereitung beim FC Bayern wieder auf. Am Wochenende wartet auf die Münchner ein Härtetest bei seinem langjährigen Verein.

München - EM-Finalist Harry Kane und Alphonso Davies haben beim FC Bayern die Vorbereitung aufgenommen. Wie die Münchner mitteilten, absolvierten der Stürmer und der Außenverteidiger nach der Rückkehr aus dem Urlaub zunächst am Morgen die obligatorische medizinische Untersuchung. Am Nachmittag stand dann die Leistungsdiagnostik auf dem Programm. In den kommenden Tagen werden der Engländer Kane und Davies aus Kanada auch wieder ins Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters einsteigen.

Stürmerstar Kane hatte auf der Südkorea-Tour der Münchner genauso wie Davies gefehlt, der kurz zuvor noch bei der Copa America im Einsatz gewesen war. Der 31-jährige Kane hatte sich mit Rückenproblemen und anderen Wehwehchen durch die letzten Saisonwochen in München und für England bei der EM geschleppt. Mit den Three Lions unterlag er erst im Endspiel den Spaniern, danach hatte Kane Urlaub.

Der entthronte deutsche Meister bestreitet am Samstag (18.30 Uhr) in London bei Kanes langjährigem Verein Tottenham Hotspur einen Härtetest. Die Münchner hatten den Torjäger im Sommer 2023 für mehr als 100 Millionen Euro Ablöse von dort verpflichtet. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany bestreitet dann ihren Pflichtspielstart am 16. August im DFB-Pokal bei Zweitligaaufsteiger SSV Ulm.