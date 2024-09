München - Der FC Bayern muss vor der Champions-League-Reise nach England um Stürmerstar Harry Kane bangen. Der 31-Jährige verletzte sich beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen am linken Knöchel und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt. „Wenn Harry vom Platz geht, dann ist es was. Es sieht nicht gut aus“, sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl bei Ansicht der für Kane schmerzhaften Szene beim Bezahlsender Sky, räumte aber ein, noch keine weiteren Informationen zu haben. „Jetzt hoffe ich mal, dass er aus stabilem englischen Holz ist.“

Der deutsche Fußball-Rekordmeister tritt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zu seinem zweiten Vorrundenspiel der Champions League bei Aston Villa an. Beim famosen 9:2 am ersten Spieltag gegen Dinamo Zagreb hatte Kane einen Viererpack erzielt.

„Ich bin kein Arzt“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany, es sei „viel zu früh“ für eine Prognose. „Ich habe mitbekommen, das was ist, aber ich hoffe, dass es für Mittwoch reicht.“