Wenn Julian Nagelsmann und seine DFB-Elf das Quartier im Weimarer Land verlassen, folgt England. Strategisch liegt der Ort für die Three Lions gar nicht so günstig.

Kane und Co. beziehen EM-Quartier in Thüringen am 10. Juni

Blankenhain - Mitfavorit England bezieht sein Trainingsquartier in Thüringen vor der Fußball-Europameisterschaft am 10. Juni. Dies teilte eine Sprecherin der Three Lions auf Anfrage mit. Das Team um Kapitän Harry Kane wohnt während des Turniers im Spa- und GolfResort Weimarer Land Blankenhain, südlich von Weimar. Das gleiche Quartier bezieht von 26. bis 31. Mai auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit Bundestrainer Julian Nagelsmann, um sich auf die EM vorzubereiten.

Während der DFB-Tross im Anschluss und auch für das Turnier in sein Quartier nach Herzogenaurach weiterzieht, zieht es England nach zwei Testspielen gegen Bosnien-Herzegowina (3. Juni in Newcastle) sowie Island (7. Juni in London) kurz vor Turnierbeginn nach Blankenhain, wo auf den neu errichteten Plätzen der luxuriösen Anlage trainiert werden soll.

Strategisch liegt das Quartier für den EM-Zweiten von 2021 gar nicht so günstig. In der Vorrunde trifft die englische Mannschaft am 16. Juni (21.00 Uhr) in Gelsenkirchen auf Serbien, am 20. Juni (18.00 Uhr) in Frankfurt auf Dänemark sowie am 25. Juni (21.00 Uhr) in Köln auf Slowenien. Ein Quartier im Westen Deutschlands hätte dem Team von Trainer Gareth Southgate deutlich kürzere Reisewege verschafft.