Zur Bundestagswahl sind rund zwei Millionen Menschen in Brandenburg wahlberechtigt. Nach einer Joggingrunde gab Kanzler Scholz seine Stimme ab. In Cottbus begann der Wahlsonntag unerfreulich.

Kanzler gibt Stimme in Potsdam ab - Stromausfall in Cottbus

Hand in Hand mit seiner Ehefrau spaziert Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Potsdam zum Wahllokal.

Potsdam/Cottbus - Bei der vorgezogenen Bundestagswahl können die Brandenburgerinnen und Brandenburg noch bis 18.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Kanzler Olaf Scholz (SPD) kam in Potsdam zu Fuß zum Wahllokal, Hand in Hand mit seiner Ehefrau Britta Ernst. Den Wahltag begann der 66-Jährige sportlich: Er war am Morgen beim Joggen in Potsdam zu sehen.

Die Landeswahlleitung meldete gegen Mittag einen weitgehend reibungslosen Ablauf der Wahl - mit einer Ausnahme ist Cottbus. Von einem Stromausfall seit Samstagabend waren einige Wahllokale im Norden der Stadt betroffen. Auch Heizungen blieben kalt. Der Ablauf der Wahl sei durch den Stromausfall nicht beeinträchtigt, teilte die Stadt mit.

Im Landkreis Oder-Spree hieß es etwa, die Wahl sei ohne Probleme und ruhig angelaufen. Schlangen vor Wahlkabinen habe es nicht gegeben. Die Landeswahlleitung will einen Stand zur Wahlbeteiligung in Brandenburg dann gegen 15.00 Uhr bekannt geben.

Rund zwei Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger können bei der vorgezogenen Bundestagswahl heute ihre Stimmen abgeben. Die Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr. Die Spitzenkandidaten der Parteien warben beim Wahlkampffinale am Samstag noch um die Stimmen unentschlossener Wählerinnen und Wähler.

Frieren in Cottbuser Wahllokalen

Ausgerechnet am Wahlsonntag waren dann in einigen Stadtteilen der Stadt Cottbus Haushalte und mehrere Wahllokale ohne Strom. Auch die Fernwärmeversorgung war unterbrochen. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die Haushalte am frühen Nachmittag wieder mit Strom versorgt werden könnten, teilten die Stadtwerke Cottbus mit.

Der stellvertretende Kreiswahlleiter, Andreas Pohle, sagte zu dem Stromausfall in Cottbus: „Es ist nicht so optimal, weil die Leute im Kalten sitzen“. Betroffen seien in der Stadt 4 von insgesamt 53 Wahllokalen.

132 Kandidaten und zwölf Parteien

In Brandenburg gehen 132 Bewerberinnen und Bewerber an den Start: 85 Direktkandidaten treten in den Wahlkreisen an, 107 Personen auf den Landeslisten. 60 Kandidaten und Kandidatinnen bewerben sich sowohl auf einer Landesliste als auch in einem Wahlkreis. Zwölf Parteien treten mit einer eigenen Landesliste an.

Rund 54.000 junge Menschen dürfen in Brandenburg zum ersten Mal wählen. Rund 28.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer unterstützen bei der Stimmabgabe und der Auszählung.

Wähler haben zwei Stimmen

Jeder Wähler und jede Wählerin hat zwei Stimmen: Die Erststimme geht an einen Direktkandidaten der zehn Wahlkreise. Mit der Zweitstimme können die Wähler Landeslisten der Parteien ankreuzen. Diese Stimme ist entscheidend für die Sitzverteilung im Bundestag. Das BSW, das in Brandenburg mit der SPD regiert, ist zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl dabei.

So wählte Brandenburg 2021

Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren holte die SPD alle zehn Direktmandate in Brandenburg. Sie ging aus der Wahl auch als Sieger hervor und erreichte 29,5 Prozent der Zweitstimmen. Dahinter folgte die AfD mit 18,1 Prozent und die CDU mit 15,3 Prozent. Die FDP erreichte damals 9,3 Prozent, die Grünen kamen auf 9,0 Prozent und die Linke erhielt 8,5 Prozent.

Wahlkreissieger sind nicht automatisch im Bundestag

Der Landeswahlleiter hofft, dass das vorläufige Ergebnis der Neuwahl für Brandenburg gegen Mitternacht vorliegt. Spannend wird die Frage, welche Direktkandidaten in den Wahlkreisen gewählt werden und ob sie auch in den Bundestag kommen.

Wegen der Wahlrechtsreform ziehen nämlich nicht mehr alle Kandidaten automatisch in den Bundestag ein, die in ihrem Wahlkreis bei den Erststimmen vorn liegen. Wenn ihre Partei nicht genug Zweitstimmen bekommt, können sie leer ausgehen. Wer es schafft, steht voraussichtlich erst in der Nacht zum Montag fest. Der Bundestag soll mit der Reform verkleinert werden.