Hannover - Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet mit einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Indonesien. „Indonesien und Deutschland sind enge Partner und haben dieselben Werte“, sagte der SPD-Politiker am Montag am ersten Tag der Hannover Messe. Bei der weltweit führenden Industrieschau präsentiert sich Indonesien in diesem Jahr als Partnerland. „Das wird unsere Wirtschaftsbeziehung weiter stärken“, sagte Scholz.

Das südostasiatische Land mit rund 265 Millionen Einwohnern erlebe einen Boom, zum Beispiel bei digitalen Technologien, sagte der Kanzler. Dabei setze auch Indonesien auf einen Umbau der Energieversorgung. „Die Zeichen stehen auf Klimaneutralität.“ Für Unternehmen sei das eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Indonesiens Präsident Joko Widodo rief dazu auf, den Umbau der Industrie „für eine bessere Welt“ zu beschleunigen.

Bereits bei der offiziellen Eröffnung der Messe am Sonntagabend hatte Scholz gesagt, er setze sich dafür ein, dass das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indonesien bald Gestalt annehme. Darüber wird schon länger diskutiert.