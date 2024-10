Karbownik bei Hertha vor Rückkehr in die Startelf

Michal Karbownik steht bei Hertha BSC vor der RÜckkehr in die Startelf.

Berlin - Michal Karbownik steht bei Hertha BSC vor der Rückkehr in die Startelf. Er sei eine Option, sagte Trainer Cristian Fiél vor dem Fluchtlicht-Duell mit Eintracht Braunschweig an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky). Karbownik hatte die letzten drei Partien des Berliner Fußball-Zweitligisten aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpasst.

Karbowniks Genesung kommt für den Hauptstadt-Club zur rechten Zeit. In Jeremy Dudziak (verletzt) und Deyovaisio Zeefuik (Gelb-Sperre) stehen die anderen beiden Linksverteidiger-Kandidaten nicht zur Verfügung. Ob der 23 Jahre alte Karbownik aber überhaupt in der Abwehr zum Einsatz kommen würde, ließ Fiél offen. „Ich hätte kein Problem, ihn als Linksverteidiger spielen zu lassen oder im Zentrum. Kann er beides“, befand der 44-Jährige.

Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen

Zuletzt hatte Karbownik bei Hertha vornehmlich im Mittelfeld gespielt. „Er bekommt den Ball immer in einer freien Position, sodass er dann nach vorn andribbeln kann. Er hat ein gutes Eins-gegen-Eins, was nicht so einfach zu verteidigen ist“, begründete Fiél seine Entscheidung.

Nach zwei sieglosen Spielen ist der Unmut rund um das Berliner Olympiastadion größer geworden - genau wie der Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Vor allem vor Heimpublikum kann Hertha seine Leistung bislang zu selten Abrufen. „Wenn du dir die Spiele anguckst, siehst du die ein oder andere Situation, die wir auswärts besser lösen als bisher zu Hause“, sagte Fiél über die Diskrepanz.