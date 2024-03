Ende März 2024 wird das neue Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln eröffnet. Welche Attraktionen gibt es in dem Freizeitpark an der A14? Wie unterscheidet er sich von anderen Karls Erlebnis-Dörfern? Um den Park mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, startet sogar eine neue Buslinie am Hauptbahnhof in Döbeln.

Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln ist der erste Karls-Freizeitpark in Sachsen. Auch hier wird sich alles rund ums Thema Erdbeere drehen - aber nicht nur.

Döbeln. - Am 23. März 2024 wird das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln eröffnet. Es ist der sechste Vergnügnungspark des Unternehmens Karls und der erste in Sachsen.

Welche Attraktionen und Fahrgeschäfte gibt es im Erlebnis-Dorf in Döbeln? Wie unterscheidet sich der Vergnügungspark von anderen Karls Erlebnis-Dörfern? Und was ist bis zur Eröffnung noch zu tun? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Karls eröffnet bald einen großen Erlebnishof in Mitteldeutschland (Döbeln) – Gespräch mit Inhaber Robert Dahl vor Ort. (Kamera: Andreas Stedtler, Schnitt: Torsten Grundmann)

Warum wurde der Eröffnungstermin für das neue Karls Erlebnis-Dorf in Sachsen noch einmal verschoben?

Bis zuletzt war der 22. März der geplante Eröffnungstermin für Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Denn an diesem Tag ist Saisonstart im Karls-Imperium. Doch jetzt wurde der Start kurzfristig vom 22. auf den 23. März verschoben.

"Am 22. März hätten alle Kinder noch Schule. Das ist nicht gut für die Eröffnung", sagte Karls-Erlebnisdorf-Gründer Robert Dahl der LVZ. Deshalb hätten er und sein Team sich für den Samstag entschieden. So sollen von Beginn an Kinder den Park besuchen können.

Wann war der Baubeginn in Döbeln?

Der Baustart war Anfang 2023. Zuvor wurde das Grundstück mehrere Monate lang archäologisch untersucht. Ursprünglich sollte das neue Erlebnis-Dorf nahe Dresden entstehen, schließlich entschied sich Karls-Chef Robert Dahl dann doch für Döbeln auf halber Strecke zwischen Dresden und Leipzig.

An der A14 in Döbeln entsteht ein neues Karls Erlebnis-Dorf. Das gesamte Grundstück ist 17 Hektar groß. Foto: Imago/EHL Media

Ursprünglich wollte Karls bereits im Frühling 2023 in Döbeln eröffnen. Aufgrund von aufwendigen Planungsprozessen und Protesten im Ort wurde daraus zunächst Herbst 2023 und schließlich Ostern 2024.

Welche Probleme gab es beim Bau des Freizeitparks in Döbeln`?

"Bei dem Bau unseres neuen Karls Erlebnis-Dorfes in Döbeln stellte uns der Frost vor große Herausforderungen", teilte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage mit. "Wir haben 15 Heizgeräte, die die Nacht über laufen und bestimmte, mit Tunneln abgedeckte Bereiche heizen." So könne der Beton aushärten, ohne beim Trocknen einzufrieren und zu brechen, sagte sie. Dies ermöglicht es uns auch bei kalten Temperaturen einen stetigen Baufortschritt.

Was ist bis zur Eröffnung noch zu tun?

"Im nächsten Schritt kümmern wir uns um den Aufbau und Inbetriebnahme unserer Fahrgeschäfte owie um die Installationsarbeiten für die Gastronomie und Ladeneinrichtung", teilte die Sprecherin Ende Februar mit.

Wie groß ist das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln?

Das gesamte Grundstück umfasst 17 Hektar, wie das Unternehmen Karls auf Anfrage mitteilte. "Im ersten Bauabschnitt werden aber erstmal sechs Hektar genutzt", hieß es. Das Hauptgebäude ist 6.000 Quadratmeter groß.

Nach Angaben des Unternehmens werden im Sommer weitere 1,5 Hektar bebaut. Auf dieser Flächer soll ein Maislabyrinth entstehen, das am 19. Juli 2024 eröffnet werden soll.

Wie kommt man zu Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln?

Das neue Karls Erlebnis-Dorf liegt direkt an der A14 auf halber Strecke zwischen Dresden und Leipzig an der Abfahrt Döbeln Nord. 900 Parkplätze stehen zur Verfügung.

Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird das Erlebnis-Dorf gut erreichbar sein. Denn zur Eröffnung des Parks startet auch eine neue Buslinie in Döbeln. Die Buslinie mit dem passenden Namen „K“ verbindet den Hauptbahnhof mit dem Freizeitpark.

Neue Buslinie für Karls Erlebnis-Dorf: Anreise über Chemnitz und Leipzig nach Döbeln

Zudem hat die Buslinie Anschluss an die Züge von und nach Chemnitz, Elsterwerda und Leipzig. Außerdem erreicht man damit den Bus nach Freiberg und Meißen.

Die Betriebszeiten orientieren sich an den Öffnungszeiten von Karls. So startet der erste Bus um Hauptbahnhof um 9:17 Uhr, samstags um 8:46 Uhr, am Sonntag drei Minuten später. Die letzten Busse des Tages fahren unter der Woche um 17:53 Uhr, am Wochenende und Feiertagen um 19:29 Uhr vom Erlebnisdorf ab, heißt es vom Landkreis Mittelsachsen.

Welche Attraktionen gibt es bei Karls in Döbeln?

Wie in jedem Karls Erlebnis-Dorf gibt es auch in Döbeln einen Manufakturen-Markt, wo man Marmelade, Kaffee, Schokolade, Bonbons, Liköre, Dips, Fruchtgummi, Popcorn oder Seifen kaufen kann. In der Bonbon-Manufaktur, der Marmeladenküche und der Bäckerei werden die Produkte vor den Augen der Besucher hergestellt.

Darüber hinaus gibt es einen Indoor-Spielplatz, eine Kaffeekannen-Ausstellung, mehrere Restaurants, Spielplätze, ein Klettergerüst in Erdbeerform, ein großes Hüpfkissen, eine Gokart-Bahn, eine Wellenrutsche und eine Kreativ-Werkstatt, wo man Keramik bemalen kann.

Die bemalte Keramik wird in Karls Erlebnis-Dorf gebrannt. Man kann sie ein bis zwei Wochen später im Freizeitpark abholen oder sich per Post zuschicken lassen.

Die sogenannte "Kletter-Erdbeere" ist eine von mehreren Attraktionen im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Foto: Imago/EHL Media

Wie in jedem Karls Erlebnis-Dorf in Deutschland gibt es auch in Döbeln eine Traktorbahn - ein Fahrgeschäft, bei dem die Kinder in einem echten Traktor sitzen, der auf Schienen fährt. "Die Traktorbahn ist das Urfahrgeschäft von Karls", sagt Karls-Erlebnisdorf-Gründer Robert Dahl in einem Video.

Die Traktorbahn gibt es in allen Karls Erlebnis-Dörfern in Deutschland. Foto: Imago/ Jürgen Ritter

Kinder, die Lust auf etwas mehr Action haben, können in der rund 140 Meter langen Raupenbahn mitfahren. Ohne Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder ab 120 Zentimetern einsteigen, mit Begleitung ab 90 Zentimetern.

In Karls Erlebnis-Dorf Elstal in Brandenburg wurde im März 2023 die Erdbeer-Raupenbahn eröffnet. Auch im neuen Park in Döbeln wird es eine Raupenbahn geben. Foto: dpa

Wie unterscheidet sich der Freizeitpark in Döbeln von anderen Karls Erlebnis-Dörfern?

Zum einen entsteht in Döbeln das sogenannte Bockwurstland, das es in keinem anderen Karls Erlebnis-Dorf in Deutschland gibt. Wie Robert Dahl der Freien Presse sagte, soll es in der Themenwelt ein „krassen Fahrgeschäft“ geben, in dem man in einer Bockwurst sitzt. Darüber hinaus sei ein Bockwurstrestaurant geplant.

Zum anderen können die Besucherinnen und Besucher in Döbeln eine Eierbechersammlung mit knapp 4.770 Eierbechern bestaunen. Auch diese Attraktion gibt es nur im sächsischen Döbeln.

Wie viele Karls Erlebnis-Dörfer gibt es in Deutschland?

Mit dem neuen Erlebnis-Dorf in Döbeln gibt es in Deutschland sechs Karls Erlebnis-Dörfer. Drei davon liegen in Mecklenburg-Vorpommern (Rövershagen bei Rostock, Zirkow auf Rügen, Koserow auf Usedom), eines in Schleswig-Holstein nahe Lübeck (Warnsdorf) und eines in Brandenburg nahe Berlin (Elstal).

Karls kommt von der Ostsee - von dort wurden auch mehrere Bäume nach Döbeln gebracht, die nun vor dem Hauptgebäude des neuen Erlebnis-Dorfes an der A14 stehen. Foto: Imago/ EHL Media

Hinzu kommt das Rittergut Barby in Loburg in Sachsen-Anhalt. Das wurde nach einem Umbau erst Ende 2023 neu eröffnet und hat nun auch eine Tortenmanufaktur und ein Tobeland. Im Vergleich zu den großen Erlebnis-Dörfern fällt Loburg ein wenig aus dem Rahmen. Das Rittergut ist der alte Familiensitz der Vorfahren von „Erdbeerkönig“ Robert Dahl, dem Chef des Erdbeer-Imperiums.

Welches Karls Erlebnis-Dorf ist das größte?

Das erste und größte Karls Erlebnis-Dorf befindet sich in Rövershagen bei Rostock. Neben mehr als 80 Attraktionen gehören hier auch mehrere Hotels zum Park.

Sind weitere Karls Erlebnis-Dörfer geplant?

Ja. Bis 2026 will die Familie Dahl drei weitere Erlebnis-Dörfer eröffnen, eines davon im bayerischen Plech.

Wie viel kostet der Eintritt in Karls Erlebnis-Dorf?

Der Besuch in Karls Erlebnis-Dörfern ist kostenlos. Für einige Attraktionen und Fahrgeschäfte muss man allerdings Eintritt bezahlen. Eine Fahrt in der Raupenbahn kostet zum Beispiel 3,50 Euro pro Person.

Woher kommen die Erdbeeren von Karls?

Das Unternehmen baut vor allem rund um Rövershagen bei Rostock seine Erdbeeren an - nach eigenen Angaben rund 6.000 Tonnen pro Jahr. Auf 300 Hektar werden dabei in der Erntesaison ab Mai täglich bis zu fünf Millionen Erdbeeren gepflückt, die dann in die einzelnen Parks transportiert, verarbeitet und verkauft werden.

Woher kommt Karls?

1921 gründete Karl Dahl, der Großvater des heutigen Inhabers von Karls Erlebnis-Dörfern, in Rövershagen bei Rostock einen Obst- und Gemüsehof. Nach dem 2. Weltkrieg flüchtete die Familie nach Warnsdorf in Schleswig-Holstein und gründete einen neuen Hofbetrieb. So steht es auf der Webseite des Unternehmens.

Kurz nach dem Umzug eröffnete ganz in der Nähe die Marmeladenfabrik Schwartau - die händeringend nach Erbeerzulieferen suchte. So kam es, dass sich Familie Dahl auf Erdbeeren spezialisierte und aus dem Hof ein Erdbeer-Betrieb wurde.

Nach der Wende jedoch erhielt die Familie von der Firma Schwartau die Kündigung. Daraufhin stellten die Dahls die ersten Erdbeer-Verkaufshäuschen auf. 1992 kehrte die Familie auf Wunsch von Karl-Heinz Dahl, dem Sohn von Karl Dahl, auf den ursprünglichen Hof nach Mecklenburg-Vorpommern zurück.

Dort gründete Robert Dahl, Enkel von Karl Dahl und heutiger Inhaber von Karls Erlebnis-Dörfern, seinen eigenen Erdbeerhof, der sich Schritt für Schritt vom Verkaufsort mit Spielplatz zum Freizeitpark entwickelte. Seit 2008 trägt der Hof in Rövershagen den Namen "Karls Erlebnis-Dorf". Seit 2012 eröffnet das Unternehmen weitere Erlebnis-Dörfer in Deutschland.