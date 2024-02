In knapp einem Monat wird das neue Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln eröffnet. Welche Attraktionen und Fahrgeschäfte es in dem Park an der A14 gibt und wie sich der Freizeitpark von anderen Karls Erlebnisdörfen unterscheidet.

Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln ist der erste Karls-Freizeitpark in Sachsen.

Döbeln. - Am 23. März 2024 wird das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln eröffnet. Es ist der sechste Vergnügnungspark des Unternehmens Karls. Was erwartet die Besucher im Erlebnis-Dorf in Döbeln? Welche Attraktionen gibt es? Und wie unterscheidet sich der Vergnügungspark von anderen Karls Erlebnis-Dörfern? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Warum wurde der Eröffnungstermin für das neue Karls Erlebnisdorf in Sachsen verschoben?

Der Eröffnungstermin wurde vom 22. auf den 23. März verschoben. "Am 22. März hätten alle Kinder noch Schule. Das ist nicht gut für die Eröffnung", sagte Karls-Erlebnisdorf-Gründer Robert Dahl der LVZ. Deshalb hätten er und sein Team sich für den Samstag entschieden.

Wann war der Baubeginn in Döbeln?

Der Baustart war im Sommer 2023. Zuvor wurde das Grundstück mehrere Monate lang archäologisch untersicht. Zuvor hatte es lange diskussionen gegeben. Ursprünglich sollte das neue Erlebnisdorf nahe Dresden entstehen, schließlich entschied sich Karls-Chef Robert Dahl dann doch für Döbeln auf halber Strecke zwischen Dresden und Leipzig.

An der A14 in Döbeln entsteht ein neues Karls Erlebnisdorf. Das gesamte Grundstück ist 17 Hektar groß. Foto: Imago/EHL Media

Wie groß ist das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln?

Das gesamte Grundstück umfasst 17 Hektar, wie das Unternehmen Karls auf Anfrage mitteilte. "Im ersten Bauabschnitt werden aber erstmal sechs Hektar genutzt", hieß es. Das Hauptgebäude ist 6.000 Quadratmeter groß.

Wie kommt man zu Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln?

Das neue Karls Erlebnisdorf liegt direkt an der A14 auf halber Strecke zwischen Dresden und Leipzig an der Abfahrt Döbeln Nord. 900 Parkplätze stehen zur Verfügung.

Ob und wie man das Erlebnis-Dorf mit Bus und Bahn erreicht, gibt es noch keine Angaben.

Welche Attraktionen gibt es bei Karls in Döbeln?

Wie in jedem Karls Erlebnis-Dorf gibt es auch in Döbeln einen Manufakturen-Markt, wo man Marmelade, Kaffee, Schokolade, Bonbons, Liköre, Dips, Fruchtgummi, Popcorn oder Seifen kaufen kann.

Darüber hinaus gibt es einen Indoor-Spielplatz, eine Kaffeekannen-Ausstellung, mehrere Restaurants, Spielplätze, ein Klettergerüst in Erdbeerform, ein großes Hüpfkissen, eine Gokart-Bahn, eine Wellenrutsche, eine Kreativ-Werkstatt, wo man Keramik bemalen kann, und eine Traktorbahn.

"Die Traktorbahn ist das Urfahrgeschäft von Karls", sagt Karls-Erlebnisdorf-Gründer Robert Dahl in einem Video. Dieses Fahrgeschäft gibt es in jedem Karls Erlebnis-Dorf in Deutschland.

Kinder, die Lust auf etwas mehr Action haben, können in der rund 140 Meter langen Raupenbahn mitfahren. Ohne Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder ab 120 Zentimetern einsteigen, mit Begleitung ab 90 Zentimetern.

In Karls Erlebnis-Dorf Elstal in Brandenburg wurde im März 2023 die Erdbeer-Raupenbahn eröffnet. auch im neuen Park in Döbeln wird es eine Raupenbahn geben. Foto: dpa

Wie unterscheidet sich der Freizeitpark in Döbeln von anderen Karls Erlebnis-Dörfern?

Zum einen entsteht in Döbeln das sogenannte Bockwurstland, das es in keinem anderen Karls Erlebnis-Dorf gibt. Wie Robert Dahl der Freien Presse sagte, soll es in der Themenwelt ein „krassen Fahrgeschäft“ geben, in dem man in einer Bockwurst sitzt. Darüber hinaus sei ein Bockwurstrestaurant geplant.

Zum anderen können die Besucherinnen und Besucher in Döbeln eine Eierbechersammlung mit 4750 Eierbechern bestaunen. Auch diese Attraktion gibt es nur im sächsischen Döbeln.

Wie viele Karls Erlebnis-Dörfer gibt es in Deutschland?

Mit dem neuen Erlebnis-Dorf in Döbeln gibt es in Deutschland sechs Karls Erlebnis-Dörfer. Drei davon liegen in Mecklenburg-Vorpommern (Rövershagen, Zirkow, Koserow), eines in Schleswig-Holstein (Warnsdorf) und eines in Brandenburg (Elstal).

Hinzu kommt das Rittergut Barby in Loburg in Sachsen-Anhalt. Das wurde nach einem Umbau erst Ende 2023 neu eröffnet und hat nun auch eine Tortenmanufaktur und ein Tobeland. Im Vergleich zu den großen Erlebnisdördern fällt Loburg ein wenig aus dem Rahmen. Das Rittergut ist der alte Familiensitz der Vorfahren von „Erdbeerkönig“ Robert Dahl, dem Chef des Erdbeer-Imperiums.

Sind weitere Karls Erlebnis-Dörfer geplant?

Ja. Bis 2026 will die Familie Dahl drei weitere Erlebnis-Dörfer eröffnen, eines davon im bayerischen Plech.

Wie viel kostet der Eintritt in Karls Erlebnis-Dorf?

Der Besuch in Karls Erlebnis-Dörfern ist kostenlos. Für viele Attraktionen und Fahrgeschäfte muss man allerdings Eintritt bezahlen. Eine Fahrt in der Raupenbahn kostet zum Beispiel 3,50 Euro pro Person.