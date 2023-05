Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Karlsruhe/Berlin - Das Bundesverfassungsgericht will am Mittwoch seine Begründung für die Ablehnung eines Eilantrags gegen die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus nachliefern. Im Januar hatten die Karlsruher Richterinnen und Richter mit ihrer Entscheidung ermöglicht, dass die Wiederholungswahl wie vorgesehen am 12. Februar stattfinden konnte. Doch bisher fehlt dafür noch die Begründung.

Die Wiederholungswahl war aus Sicht des Berliner Landesverfassungsgerichtshofs nötig geworden, weil es beim ursprünglichen Wahltermin im September 2021 zahlreiche Pannen und „schwere systemische Mängel“ gegeben habe.

Als Beispiele für Wahlfehler nannte das Gericht falsche, fehlende oder eilig kopierte Stimmzettel, zu wenige Wahlurnen, die zeitweise Schließung von Wahllokalen sowie lange Schlangen davor, mit Wartezeiten von mitunter mehreren Stunden. Die Wahlfehler waren nach Einschätzung der Richter mandatsrelevant, haben sich also auf die Zusammensetzung des Parlaments ausgewirkt. Die Wahl sei damit ungültig gewesen und komplett zu wiederholen.

Der Berliner Senat und die damalige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) versicherten anschließend, die Entscheidung zu akzeptieren. Bei der Wiederholungswahl wurde schließlich die CDU Wahlsieger. Die SPD landete mit fast zehn Prozentpunkten Abstand und nur mit sehr knappem Vorsprung vor den Grünen auf Platz zwei. Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen nach der Wahl hatten schließlich einen Regierungswechsel von Rot-Grün-Rot zu Schwarz-Rot zur Folge.

Allerdings gab es von vorneherein auch Kritiker der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts. Dazu zählten auch Mitglieder des Landesparlaments und der ebenfalls betroffenen Bezirksparlamente. Mit ihrem Eilantrag hatten sich gut 40 Klägerinnen und Kläger gegen die Entscheidung für eine komplette Wahlwiederholung gewandt. Die Beschwerdeführer sind der Ansicht, die Berliner Richter hätten sich damit eigenmächtig über die Karlsruher Grundsätze der Wahlprüfung hinweggesetzt.

Die zentrale Verfassungsbeschwerde werfe sehr wesentliche Fragen zum Verhältnis von Landes- und Bundesverfassungsgerichtsbarkeit auf, hatte der zuständige Berichterstatter im Zweiten Senat, Richter Peter Müller, im März gesagt. Vieles davon sei in der bisherigen Karlsruher Rechtsprechung noch ungeklärt. Für die Begründung der Eilentscheidung müsse die Verfassungsbeschwerde in ihrer Gesamtheit gewürdigt werden.

Mehr als drei Monate nach der Wiederholungswahl werden die Erläuterungen der Karlsruher Richter zu ihrer Entscheidung voraussichtlich am Vormittag auf der Internetseite des obersten deutschen Gerichts veröffentlicht.