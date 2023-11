Das Bundesverfassungsgericht hat den zweiten Nachtragshaushalt 2021 im Bund gekippt. Was heißt das für das Sondervermögen Klimaschutz in Berlin? Da gehen die Einschätzungen sehr auseinander.

Berlin - Die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen will das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt 2021 eingehend prüfen. Das teilte eine Sprecherin der Finanzverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mit. Nach einer ersten Einschätzung aus dem Ressort von Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sind die zentralen Argumente der Entscheidung aus Karlsruhe nicht auf das Sondervermögen in Höhe von fünf Milliarden Euro anwendbar, mit dem der schwarz-rote Senat Klimaschutzmaßnahmen finanzieren will. Das sehen allerdings nicht alle so. Selbst die Forderung nach dem sofortigen Stopp der Haushaltsverhandlungen war zu hören.

Finanzverwaltung weist auf Unterschiede beim Vorgehen von Berlin hin

„Grundsätzlich hat sich das Bundesverfassungsgericht zu einer Reihe sehr spezifischer Sachverhalte geäußert, die sich auf den konkreten Fall des zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 des Bundes beziehen“, sagte die Sprecherin. „Das Urteil kann nicht auf die Regelungen im Land Berlin übertragen werden.“ Mit Blick auf die Ausgestaltung des jeweiligen Sondervermögens gebe es grundlegende Unterschiede zwischen der Vorgehensweise des Bundes und des Landes Berlin.

Unter anderem gebe es in Berlin keine rückwirkende Änderung des Haushaltsplans nach Ablauf des Haushaltsjahres, keine Umwidmung der eingeräumten Kreditermächtigung für neue Zwecke, keine Bezugnahme allein auf den Klimawandel als Auslöser der außergewöhnlichen Notsituation, so die Sprecherin. In Berlin sei auf den Schock des Ukrainekriegs und dessen Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Strukturwandel in Verbindung mit einer ausgeprägten Finanzschwäche des Landes Bezug genommen worden.

„Damit sind die wesentlichen Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts nicht auf das Berliner Sondervermögen „Klimaschutz, Resilienz und Transformation“ anwendbar.“

Verfassungsgericht erklärt Nachtragshaushalt für nichtig

Das Bundesverfassungsgericht hat den zweiten Nachtragshaushalt 2021 am Mittwoch wegen Verstoßes gegen Ausnahmen bei der Schuldenbremse für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Mit der Etatänderung wollte die Bundesregierung Kredite in den Klimaschutz investieren, die ursprünglich für Corona-Maßnahmen gedacht waren. Die Unionsfraktion im Bundestag hatte gegen das Umschichten geklagt. (Az. 2 BvF 1/22)

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) kommentierte die Entscheidung aus Karlsruhe so: „Dieses Schlamassel ist die Konsequenz aus dem starrsinnigen Festhalten an der Schuldenbremse.“ Das Urteil zeige deutlich, wie überfällig eine Reform der Schuldenbremse sei. „Es ist Zeit für eine Zeitenwende bei der Schuldenbremse!“

FDP hält das Berliner Sondervermögen für verfassungswidrig

Der Berliner FDP-Landesvorsitzende Christoph Meyer nannte das Urteil „einen Warnschuss an Kai Wegner und Co.“. Die Schuldenbremse gelte uneingeschränkt. „Das sollte nun auch der Berliner Senat verstanden haben.“ Das Sondervermögen Klimaschutz sei verfassungswidrig und so nicht umsetzbar.

Der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, Stephan Weh, warnte sogar, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zeige, welch unglaubliches Risiko der Berliner Senat mit dem angedachten Sondervermögen eingehe. Er forderte einen sofortigen Stopp der Haushaltsberatungen und einen neuen Entwurf für 2024/25 - auch mit Blick auf die nötigen Sanierungen von Liegenschaften der Polizei, die nach Ankündigung von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) aus dem Sondervermögen finanziert werden sollen.

Linke kritisieren bisherige Vorlage zum Sondervermögen

Die Vorsitzenden der Linksfraktion Berlin, Anne Helm und Carsten Schatz, teilten mit, das Urteil bestätige sie in der Auffassung, dass die Bildung eines Sondervermögens für Klimaschutzinvestitionen grundsätzlich zulässig sein könne. Der Senat werde in seiner bisherigen Vorlage den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts aber noch nicht gerecht. Die Notlage zu seiner Rechtfertigung müsse ausreichend begründet werden und die durch das Sondervermögen finanzierten Maßnahmen geeignet sein, deren Folgen zu überwinden.

Die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Linda Vierecke, betonte, das Urteil zeige ganz klar, dass Geld aus einem Sondervermögen nicht für andere Bereiche verwandt werden dürfe. „Darauf müssen wir auch beim für Berlin geplanten Sondervermögen für Klimaschutz achten“, so die SPD-Abgeordnete. „Jeder Cent sollte nach ganz klaren Kriterien vergeben werden: Wie kommen wir unserem Ziel, Klimaneutralität so früh wie möglich zu erreichen, schnell näher?“