Potsdam - „Brandenburg Helau“: Zum Höhepunkt der närrischen Zeit hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag ganz besondere Hoheiten zu Gast gehabt. Der Regierungschef empfing in der Potsdamer Staatskanzlei Prinzenpaare, Präsidentinnen und Präsidenten von 21 Brandenburger Karnevalsvereinen - auch aus Berlin waren Karnevalisten vertreten. Woidke freute sich, dass der Empfang nach zweimaliger Corona-Pause wieder stattfand.

„In diesem Saal waren Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, Königinnen und Könige, Menschen aus aller Herren Länder“, sagte der Ministerpräsident. Doch: „Niemals waren es so hervorragend und schön ausstaffierte Uniformen und Kleider wie bei Euch.“

Woidke begrüßte auch das Festkomitee Berliner Karneval. „Wir haben es ja in den letzten Wochen und Monaten wieder erlebt: In Berlin ist ja irgendwie das ganze Jahr Karneval“, sagte Woidke schmunzelnd. „Da sind wir manchmal ein bisschen neidisch, aber dann auch wieder nicht so wirklich.“ In Berlin war am vergangenen Sonntag die Abgeordnetenhauswahl aufgrund von Pannen wiederholt worden.

Der Präsident des Karnevalverbands Berlin-Brandenburg, Fred Witschel, zeigte sich erfreut über die Session ohne Corona-Auflagen. „Es ist aufregend schön“, sagte Witschel der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist irgendwie wieder was ganz Neues.“ Die meisten Karnevalsveranstaltungen seien ausverkauft.