Berlin - Die große Parade zum Karneval der Kulturen rollt seit Sonntagmittag durch Berlin-Kreuzberg. Rund 50 Gruppen und Wagen machten sich nach und nach auf dem Weg von der Gneisenaustraße in Richtung Hermannplatz, teilte die Polizei am Sonntag auf Twitter mit. Entlang der Strecke standen die Zuschauerinnen und Zuschauer dicht gedrängt, um einen Blick auf die aufwendigen Kostüme der rund 2500 Tänzerinnen und Tänzer zu werfen. Insbesondere am Startpunkt war es zunächst sehr voll.

Es ist das erste Mal nach drei Jahren Pandemie-Pause, dass die Karnevalswagen wieder durch die Stadt fahren. Aus Kostengründen fällt der Umzug in diesem Jahr etwas kleiner aus. In den Jahren vor der Pandemie waren zuletzt rund 90 Gruppen unterwegs. Die Parade gilt als Höhepunkt des insgesamt viertägigen Stadtfests. Zur insgesamt 25. Ausgabe des Karnevals der Kulturen wurden zuletzt rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.