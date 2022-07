Kartoffelzüchter suchen neue Sorten für trockene Zeiten

Ebstorf - Kartoffelzüchter in der Nähe von Lüneburg suchen nach Antworten auf den Klimawandel. Bei der Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion in Ebstorf im Landkreis Uelzen werden auf acht Hektar neue Kreuzungen angepflanzt. Mindestens zehn Jahre dauere die Züchtung einer neuen Sorte, berichtete der Leiter der Züchtung, Hans-Reinhard Hofferbert.

Es sei eine der größten Aufgaben, trocken- und stressresistente Sorten zu finden, sagte der Präsident der Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft Unika, Olaf Feuerborn. „Wir müssen auf die fehlende Feuchtigkeit reagieren und Antworten finden.“ Derzeit bildeten viele Sorten in den zu trockenen Böden in Norddeutschland keinen guten Ansatz und setzten später zu wenige Knollen an.