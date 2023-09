Kassiererin mit Messer bedroht: 22-Jähriger in U-Haft

Osnabrück - Bei einem Überfall auf einen Osnabrücker Drogeriemarkt hat ein 22-Jähriger eine Kassierin mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kasse erbeutet. Am Samstagnachmittag habe der junge Mann gefordert, ihm den Inhalt der Kasse zu geben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt er der Kassierin ein Messer an den Hals. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete er, verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Die Polizei löste eine großangelegte Fahndung aus. Etwa zehn Minuten nach der Tat und einige Hundert Meter vom Tatort entfernt fand eine Funkstreife den Verdächtigen. Dieser wirkte nach Polizeiangaben beim Anblick der Beamten „äußerst nervös“ - und ließ ein Messer fallen.

Schließlich gab der 22-Jährige zu, den Drogeriemarkt überfallen zu haben. Die Beute hatte er noch bei sich. Der Mann wurde festgenommen, seine Wohnung wurde durchsucht. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag, noch am Sonntagvormittag wurde der Mann dem Amtsgericht vorgeführt. Eine Haftrichterin ordnete Untersuchungshaft an.