Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein Feuer in einem Waldgebiet ausgebrochen. Es mussten weitere Kräfte nachgeordert werden. Ein weiterer Brand beeinträchtigt den Bahn-Fernverkehr.

250 Hektar in Flammen

Saalfeld-Rudolstadt - Auf der Saalfelder Höhe ist auf rund 250 Hektar Fläche ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Gegen 17.30 Uhr sei der Katastrophenalarm ausgelöst worden, sagte ein Sprecher des Landkreises. Der Brand breite sich in zwei Richtungen aus. Daher seien am Abend noch einmal 100 Einsatzkräfte aus dem südlichen Thüringen nachgefordert worden. Wegen eines weiteren Brandes in Thüringen ist der Fernverkehr der Bahn beeinträchtigt.

Starke Winde fachten Brand an

Zunächst waren den Angaben zufolge mehr als 200 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Dazu helfe ein Löschhubschrauber der Polizei und auch Thüringenforst sei mit schwerem Räumungsgerät im Einsatz. Der Brand sei zunächst am Mittwochnachmittag auf einer Fläche von zehn Hektar ausgebrochen. Starke Winde hätten das Feuer aber schnell angefacht, so der Sprecher des Landkreises. Es gebe zahlreiche Glutnester in dem Waldgebiet. Die Einsatzkräfte würden sich auf einen längeren Einsatz einstellen und auch über Nacht Brandwache halten.

Fernverkehr der Bahn beeinträchtigt

Ein weiterer Brand führte zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Bahn in Thüringen. Wegen eines Feuerwehreinsatzes in Gleisnähe sei die Strecke zwischen Erfurt und Gotha gesperrt, teilte die Bahn mit. Dadurch komme es unter anderem bei ICE-Zügen von Leipzig über Erfurt und Fulda bis Frankfurt zu Verspätungen und Ausfällen.