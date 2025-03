Nemsdorf-Göhrendorf - Für ihr langjähriges Engagement und ihre freiwillige Einsatzbereitschaft haben drei Katastrophenschützer aus dem Saalekreis eine Auszeichnung erhalten. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) ehrte am Freitag zwei Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes der Kreisverbände Merseburg-Querfurt und Halle-Saalekreis Mansfelder-Land sowie ein Mitglied der Ortsfeuerwehr Nauendorf, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Überreicht wurden demnach zwei Silberne Brandschutz- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen am Bande und eine Feuerwehrspange. Die Ausgezeichneten seien Vorbilder, hieß es.