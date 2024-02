Katharina Stark ist einer der „European Shooting Stars“ während der Berlinale. Für ihre Rolle in der Disney-Serie „Deutsches Haus“ hat sie Polnisch gelernt - und ist nun schon an einer anderen Sprache dran.

Berlin - Schauspielerin Katharina Stark („Deutsches Haus“) hat ihre Faszination für Sprachen entdeckt - auch für asiatische. Sie habe angefangen, Hindi zu lernen, sagte die 25-Jährige der dpa in Berlin. „Es ist eine ganz andere Sprache.“ Viele asiatische Sprachen hätten nicht so viel mit dem Deutschen zu tun. „Könnte ich die überhaupt lernen? Dieses Gedankenspiel hat mich sehr fasziniert.“ Dafür sei sie nach Mumbai in Indien gefahren, weil dort eine Bekannte als Produzentin arbeite. „Aber in Hindi zu spielen, habe ich noch nicht ausprobiert.“

Bei der Berlinale wird Stark nun als einer von zehn europäischen Shooting Stars ausgezeichnet. In der Disney-Serie „Deutsches Haus“ über die Frankfurter Auschwitz-Prozesse ist sie als Gerichts-Übersetzerin Eva zu sehen, die auch Polnisch spricht. Für die Rolle habe sie sich mithilfe eines Coachs die Sprache angeeignet. „Ich habe diese Grenzen von Sprachen sehr infrage gestellt, nachdem ich Polnisch gelernt habe. Ich habe gemerkt, dass es total möglich ist, diese Sprache zu lernen, obwohl sie so schwierig ist“, sagte Stark.

Weil sie diese Grenzen austesten wollte, habe sie mit Hindi angefangen. „Ich glaube, es ist theoretisch möglich, in jeder Sprache zu spielen. Man muss nur mehr Zeit investieren.“ Die Schauspielerin wurde mit sechs europäischen Schauspielerinnen und drei weiteren Kollegen von der European Film Promotion zum Shooting Star benannt. Mit dem Programm lädt die Organisation jährlich zehn vielversprechende Talente zur Berlinale. Zu den früheren deutschen Shooting Stars gehört etwa Leonie Benesch („Das Lehrerzimmer“).