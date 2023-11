Erfurt - Zuschuss für den Besuch des Katholikentags: Wer auf dem Gebiet des Bistums Erfurt in Thüringen lebt, muss nur die Hälfte des Eintrittspreises für den Katholikentag im kommenden Jahr in Erfurt zahlen. Die andere Hälfte der Ticketkosten übernehme das Bistum, teilte dieses am Dienstag mit. „Dabei spielt es keine Rolle, ob die Tickets von Christen oder Nichtchristen erworben werden“, hieß es.

Durch das Angebot reduziere sich der Preis für eine Dauerkarte im Vorverkauf bis 24. März auf 50 Euro für Einzelpersonen und auf 72,50 Euro für Familien. Die Anmeldung ist über die Webseite des Katholikentags möglich. Der Eintrittspreis reduziere sich nach Eingabe der Postleitzahl, hieß es.

Möglichst viele Menschen sollten an dem Treffen im kommenden Jahr teilnehmen können, sagte die Bistumsbeauftragte für den Katholikentag Lea Feldhaus. „Im Programm ist für alle etwas dabei, da soll es nicht am Eintritt scheitern.“ Rund 500 Veranstaltungen sind beim Katholikentag geplant. Gottesdienste, Diskussionsrunden, aber auch Konzerte, Ausstellungen und andere kulturelle Angebote gehören dazu. Für die Gottesdienste sei keine Eintrittskarte nötig.

Bei dem vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken veranstalteten Laientreffen werden im kommenden Jahr vom 29. Mai bis zum 2. Juni bis zu 20 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Erfurt erwartet.