Erfurt - Mit Glockengeläut und einem Gottesdienst im Dom ist in Erfurt die bundesweite Weihnachtsaktion des katholischen Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat eröffnet worden. Die Spendenaktion nimmt in diesem Jahr besonders Geflüchtete aus Lateinamerika in den Fokus. Das Motto lautet „Flucht trennt. Hilfe verbindet.“ Die Kollekte in den Weihnachtsgottesdiensten am 24. und 25. Dezember in allen katholischen Kirchen Deutschlands ist für die Aktion von Adveniat bestimmt.

2022 waren nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR weltweit 108,4 Millionen Menschen auf der Flucht - etwa vor Krieg und Hunger. Viele dieser Menschen stammen auch aus Lateinamerika.

Kurz vor Beginn des Gottesdiensts am ersten Adventssonntag ertönte die Domglocke Gloriosa. Sie gilt nach Bistums Angaben mit einem Gewicht von mehr als elf Tonnen und einem Alter von mehr als 500 Jahren als größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt.