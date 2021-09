Katholische Kirche hofft auf Ende der Polarisierung

Schwerin - Die Katholische Kirche wünscht sich ein Ende der gesellschaftlichen Spaltung nach der Landtagswahl. „Wir hoffen, dass es einer neuen Regierung gelingt, Brücken zu schlagen und Polarisierungen in der Gesellschaft zu überwinden“, sagte Georg Bergner, Dekan für die Region Mecklenburg, am Sonntag. Er wünschte den Wahlsiegern zudem eine gute Hand bei der Lösung der großen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Soziales und Ökologie. Die Leiterin des katholischen Büros Schwerin, Claudia Schophuis, freute sich zudem über die hohe Wahlbeteiligung und das größer gewordenen Spektrum an demokratischen Parteien im neuen Landtag.