Lüneburg - „Rote Rosen“-Star Katja Frenzel ist nach eigenen Worten froh, dass sie so jung Mutter geworden ist. „Als mir mit 17 klar war, dass ich ein Kind bekomme, habe ich mich tatsächlich sofort gefreut“, sagte die heute 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Für mich waren Kinder und Familie immer das Schönste. Und das hat sich mein Leben lang bestätigt.“ Es habe auch Schwierigkeiten gegeben, so die Schauspielerin. „Natürlich war es nicht immer nur einfach, aber ich würde es jederzeit wieder so entscheiden. Ich habe durch meine Kinder unendlich viel Glück erlebt.“

Frenzel erläuterte: „Dadurch, dass ich so jung war, war ich meinen Kindern sehr nahe. Ich konnte gut verstehen, was sie brauchten und habe alles mögliche Schöne nachgeholt, was ich mir selbst in meiner Kindheit gewünscht hätte.“ Dadurch habe man gemeinsam viel Spaß im Alltag gehabt. „Außerdem sind durch meine Kinder die Verletzungen aus meiner Kindheit Stück für Stück geheilt. Kinder sind die besten Lehrmeister. Sie zeigen alles auf, was in dir nicht okay ist und bringen es ans Licht. Jetzt sind sie alle erwachsen. Ich freu mich riesig drauf, irgendwann Oma zu werden.“ Seit 2016 spielt Frenzel bei der ARD-Serie „Rote Rosen“ die Rolle der Tina Richter.

Die Telenovela wird in Lüneburg gedreht, Start war im Jahr 2006. Die Serie läuft von Montag bis Freitag im Ersten, jeweils um 14.10 Uhr. In den Staffeln stehen Frauen über 40 und ihr Leben im Mittelpunkt.