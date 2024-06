Das Ergebnis der Europawahl in Berlin liegt offiziell vor. Der Landeswahlleiter hat es am Freitag präsentiert. Es weicht nur geringfügig von den Zahlen direkt nach dem Wahltag ab.

Berlin - Das Ergebnis der Europawahl am 9. Juni in Berlin, das der Landeswahlausschuss am Freitag festgestellt hat, unterscheidet sich kaum von den vorläufigen Daten. Das teilte Landeswahlleiter Stephan Bröchle mit. Danach wurden die Grünen berlinweit mit 302.225 Stimmen (19,6 Prozent) stärkste Partei vor der CDU mit 271.716 (17,6 Prozent) und der SPD mit 204.568 Stimmen (13,2 Prozent). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kam auf 134.113 Stimmen (8,7 Prozent), die AfD auf 179.303 (11,6 Prozent) und die Linke auf 112.825 (7,3 Prozent).

Gegenüber dem vorläufigen, in der Nacht zum 10. Juni festgestellten Ergebnis, ergeben sich nur geringfügige Änderungen, so der Landeswahlleiter. Das Gesamtergebnis der Europawahl für Deutschland ermittelt der Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am 3. Juli. Erst dann stehen die deutschen Abgeordneten im Europaparlament endgültig fest und damit auch die Gewählten mit Wohnsitz in Berlin.