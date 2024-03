Der Musiker H.P. Baxxter steht in einem Flur in seinem Musikstudio neben zahlreichen goldenen Schallplatten.

Hamburg - Im Kleiderschrank von Scooter-Sänger H.P. Baxxter („Hyper Hyper“) gibt es vor allem schwarze Hosen, schwarze Shirts, schwarze Pullover und schwarze Jacken. „Also bunt ist da schwer zu finden“, sagte der Wahlhamburger, der am 16. März 60 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur. „Für den Sommer habe ich ein paar weiße Hemden. Aber es stimmt schon, es ist fast nur schwarz.“

Deutlich weniger habe er deshalb aber dennoch nicht in seinem Kleiderschrank. „Von der Anzahl der Klamotten ist es mindestens genauso viel. Ich habe für den Winter immer einen ganzen Haufen Pullover - mit Stehkragen, mit Rollkragen, etwas dicker, etwas dünner. Dann viele schwarze T-Shirts zum Drunterziehen für den Sommer, schwarze Hemden mit hohem Kragen oder normalen Kragen“, sagte H.P. Baxxter mit einem Lachen. In schwarz fühle er sich einfach am wohlsten.

Das habe schon in seiner Jugend begonnen, als er Fan von Ritchie Blackmore („Deep Purple“) und New-Wave-Fan war. Der im ostfriesischen Leer geborene Künstler heißt mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes. Er ist seit 30 Jahren Frontmann der Techno-Rave-Band Scooter. Am 22. März erscheint das neue Album „Open your mind and your Trousers“. Die Band hat dafür 16 energiegeladene Songs in gewohnter Scooter-Manier aufgenommen. Wenige Tage nach der Veröffentlichung geht Scooter auf die „Thirty, Rough and Dirty!“-Tour 2024.