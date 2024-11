Dortmund - Sportdirektor Sebastian Kehl hat zurückhaltend auf Borussia Dortmunds Vorstoß zur Vertragsverlängerung reagiert. Angesprochen auf den von Geschäftsführer Lars Ricken geäußerten Wunsch, den Weg mit Kehl weiterzugehen, antwortete der 44-Jährige vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel bei Dinamo Zagreb: „Ich freue mich darüber, das ist schön. Wer meine Verbundenheit zu diesem Club kennt, der weiß, was es mir bedeutet. Alles andere werden wir sicherlich nicht in der Öffentlichkeit austragen.“ Kehls aktueller Vertrag läuft im Sommer 2025 aus.

Ricken hatte bei der Mitgliederversammlung am Sonntag in Richtung Kehl gesagt, dass es sein Wunsch sei, „auch mit dir den Weg weiterzugehen.“ Viel mehr dazu sagen wollte Kehl nun nicht. „Ich war am Sonntag natürlich auch in der Halle, habe das vernommen. Es gibt aber außerdem auch nichts, was man als Wasserstandsmeldung abgeben kann. Ich werde mich jetzt dazu auch nicht äußern“, sagte er. Die Dortmunder treten am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) in Kroatien an.