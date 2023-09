Leipzig - Beim Zusammenstoß mit einer Kehrmaschine in Leipzig ist der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt worden. Der Fahrer der Kehrmaschine wollte am Montag nach links abbiegen, als sein Fahrzeug mit dem Motorroller zusammenstieß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 44 Jahre alte Fahrer des Rollers wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.